el_daxa

Дарья el_daxa

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Лаконичный видеомонтаж

Делаю простой, лаконичный и красивый монтаж роликов, укладываясь в срок, с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Что Вы получаете, при заказе у меня:

  • Нарезку видео;
  • Аккуратную склейку;
  • Простую цветокоррекцию;
  • Наложение эффектов;
  • Добавление динамических элементов ( gif-анимации, всплывающие плашки с информацией и т.д);
  • Добавление титров, лого, водяного знака);
  • Подбор лицензионной музыки.
Беру разные типы роликов:

  • Видео для YouTube (любой тип контента);
  • Промо-ролики (реклама или демонстрация чего-либо);
  • Motion design для сторис Instagram (и не только);
  • Видео поздравления;
  • Видео-портрет;
  • Клипы;
  • Монтаж видео со свадьбы;
  • Монтаж видео из путешествий;
  • Монтаж видео в формате лавстори;
  • Монтаж видео для курсов.
Что требуется от Вас:

  • ТЗ (техническое задание). Четко прописанное ТЗ с перечнем задач и пожеланий, поможет мне более качественно выполнить работу, а Вам насладиться результатом, сохранив время на правки и доработки.
  • Исходные файлы видео + все элементы, которые вы хотите видеть в ролике (логотип, gif-анимации и т.д.)