Лаконичный видеомонтаж
Делаю простой, лаконичный и красивый монтаж роликов, укладываясь в срок, с индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Что Вы получаете, при заказе у меня:
- Нарезку видео;
- Аккуратную склейку;
- Простую цветокоррекцию;
- Наложение эффектов;
- Добавление динамических элементов ( gif-анимации, всплывающие плашки с информацией и т.д);
- Добавление титров, лого, водяного знака);
- Подбор лицензионной музыки.
- Видео для YouTube (любой тип контента);
- Промо-ролики (реклама или демонстрация чего-либо);
- Motion design для сторис Instagram (и не только);
- Видео поздравления;
- Видео-портрет;
- Клипы;
- Монтаж видео со свадьбы;
- Монтаж видео из путешествий;
- Монтаж видео в формате лавстори;
- Монтаж видео для курсов.
- ТЗ (техническое задание). Четко прописанное ТЗ с перечнем задач и пожеланий, поможет мне более качественно выполнить работу, а Вам насладиться результатом, сохранив время на правки и доработки.
- Исходные файлы видео + все элементы, которые вы хотите видеть в ролике (логотип, gif-анимации и т.д.)
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