Лаконичный видеомонтаж

Делаю простой, лаконичный и красивый монтаж роликов, укладываясь в срок, с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Что Вы получаете, при заказе у меня:

Нарезку видео;

Аккуратную склейку;

Простую цветокоррекцию;

Наложение эффектов;

Добавление динамических элементов ( gif-анимации, всплывающие плашки с информацией и т.д);

Добавление титров, лого, водяного знака);

Подбор лицензионной музыки.

Видео для YouTube (любой тип контента);

Промо-ролики (реклама или демонстрация чего-либо);

Motion design для сторис Instagram (и не только);

Видео поздравления;

Видео-портрет;

Клипы;

Монтаж видео со свадьбы;

Монтаж видео из путешествий;

Монтаж видео в формате лавстори;

Монтаж видео для курсов.