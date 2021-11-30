el_translates

Владею тремя языками - английский, русский и армянский (профессиональный уровень владения).Имею довольно приличный опыт перевода бизнес текстов.

Привет!

Для меня упорный труд - ключ к профессиональному мастерству. В подростковом возрасте мне нравилось помогать другим в развитии и расширении их языковых знаний. Имею опыт работы переводчиком - один год. Свободно владею тремя языками: английским, армянским и русским. Армянский - мой родной язык.

Имею довольно приличный опыт перевода деловых, маркетинговых текстов.