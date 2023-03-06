elaginanyandexru

Наталья elaginanyandexruelaginanyandexru
41 годРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
специалист по инфографике,карточки для маркетплейсов
Меня зовут Наталья, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю, что нужно делать, чтобы карточка продавала.
· Работаю быстро и качественно
· Подчеркну преимущества товара
· Выделю на фоне конкурентов
· Скидка на большие заказы
· БЕСПЛАТНАЯ консультация по вашему товару
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