elaginanyandexru

специалист по инфографике,карточки для маркетплейсов

Меня зовут Наталья, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю, что нужно делать, чтобы карточка продавала.

· Работаю быстро и качественно

· Подчеркну преимущества товара

· Выделю на фоне конкурентов

· Скидка на большие заказы

· БЕСПЛАТНАЯ консультация по вашему товару

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