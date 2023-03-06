elaginanyandexru

Наталья elaginanyandexru

 
41 годРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
специалист по инфографике,карточки для маркетплейсов

Меня зовут Наталья, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю, что нужно делать, чтобы карточка продавала.

·       Работаю быстро и качественно

·       Подчеркну преимущества товара

·       Выделю на фоне конкурентов

·       Скидка на большие заказы

·       БЕСПЛАТНАЯ консультация по вашему товару

Если вы давно искали СВОЕГО дизайнера – нам по пути!