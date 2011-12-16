Свободное владение испанским языком

Образование-высшее.ХИРЭ - инженер электронной техники. Закончил техникум по специальности электромеханик КИП и А. Опыт работы-Энергетик,электромеханик(работаю по настоящее время), 1995-2001г.г.-работа в Аргентине и Бразилии в итальянской фирме по проэктированию и монтажу биогазовых заводов(работа начальником сервисной службы), свободно владею испанским языком, занимаюсь техническими переводами с итальянского и португальского (в т.ч. любые латиноамериканские сленги). Пишу технические статьи, литературные очерки, стихи. Имею опыт работы по ремонту и техническому обслуживанию сложной бытовой техники корпорации "Merlony"

(Ardo, Indesit, Ariston, и т.д.)