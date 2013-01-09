переводчик английского и немецкого языков
Высшее лингвистическое образование, специальность - лингвист-переводчик (английский и немецкий языки).
Имею опыт перевода с/на английский и немецкий языки, набора текста, написания дипломных/курсовых работ, рефератов, выполнения контрольных работ, рассылки сообщений в социальных сетях и т.д.
Уверенный пользователь ПК.
Личные качества: ответственность, организованность, нацеленность на результат, целеустремленность, коммуникабельность.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!