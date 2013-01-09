elapshina

Екатерина elapshina

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
переводчик английского и немецкого языков

Высшее лингвистическое образование, специальность - лингвист-переводчик (английский и немецкий языки).

Имею опыт перевода с/на английский и немецкий языки, набора текста, написания дипломных/курсовых работ, рефератов, выполнения контрольных работ, рассылки сообщений в социальных сетях и т.д.

Уверенный пользователь ПК.

Личные качества: ответственность, организованность, нацеленность на результат, целеустремленность, коммуникабельность.

Отзывы заказчиков
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Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$16
10 баллов
9 лет назад
Работа с электронной почтой
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