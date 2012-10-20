Cтатьи: право, бизнес и т.д. Опыт - 10 лет (seo-тексты - 4 года).

Здравствуйте!

Более 10 лет я сотрудничаю с различными печатными и электронными СМИ, в том числе с газетой "Вакансия: от А до Я" (www.vacansia.ru), где все эти годы публикуются мои материалы на по правовым вопросам, а также мои консультации по трудовому праву, которые успешно перекочевали уже на множество иных интернет-ресурсов, в том числе весьма популярных вроде "Делового Петербурга".

Кроме того, я успешно публиковался в таких газетах и журналах как "Биржа труда", "Ярмарка вакансий", "Кадровик" и т.д., а также на крупных интернет-ресурсах - "Сообщество rb.ru, www.lawmix.ru и т.д.

В процессе seo-продвижения своих проектов (все тексты для которых написаны мной же) мои статьи с удовольствием принимались весьма крупными интернет-СМИ с самой строгой модерацией и, разумеется, множеством ресурсов поскромнее.

Своеобразным достижением на творческой ниве считаю "заимствование" моих статей официальными сайтами государственных органов - судов, трудовых инспекций и т. д.

С уважением,

Максим Горячев

(elb1)