Осуществляю переводы с английского/немецкого языков на русский и литературное редактирование переводов с указанных языков / русскоязычных текстов

Бабченко Елена Сергеевна

Контактная информация:

тел.: 7 904 617 05 80

e-mail: [email protected]

Высшее образование: 2009-2014 гг., специальность «Перевод и переводоведение».

Квалификация: лингвист-переводчик(специалист).

Навыки письменного переводчика·

Высокая скорость набора и редактирования текста (на русском и иностранном языке)

Работа с переводимыми текстами по тематикам: художественная литература, публицистика, научно-популярная литература и др.

Редактирование переводов с английского/немецкого языка на русский.·