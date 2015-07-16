Осуществляю переводы с английского/немецкого языков на русский и литературное редактирование переводов с указанных языков / русскоязычных текстов
Бабченко Елена Сергеевна
Контактная информация:
тел.: 7 904 617 05 80
e-mail: [email protected]
Высшее образование: 2009-2014 гг., специальность «Перевод и переводоведение».
Квалификация: лингвист-переводчик(специалист).
Навыки письменного переводчика·
Высокая скорость набора и редактирования текста (на русском и иностранном языке)
Работа с переводимыми текстами по тематикам: художественная литература, публицистика, научно-популярная литература и др.
Редактирование переводов с английского/немецкого языка на русский.·
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Переводы
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$3/час
от $25от 3 дней
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
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