Переводы. Английский. Французский
Выпускница романо-германского отделение факультета иностранных языков Смоленского Государственного Университета. Диплом с отличием. Работаю преподавателем английского и французского языков. Постоянная практика письменных и устных переводов. Секретарь клуба породненных городов Смоленск-Тюль. Стажировки в страны Европы и США.
Переводы:
англ-рус-англ
франц-рус-франц
англ-франц-англ
Ответственно подхожу к соблюдению сроков.
P.S. На сайте только что зарегистрировалась, поэтому портфолио невелико. Готова на любые проверки.
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