Переводы. Английский. Французский

Выпускница романо-германского отделение факультета иностранных языков Смоленского Государственного Университета. Диплом с отличием. Работаю преподавателем английского и французского языков. Постоянная практика письменных и устных переводов. Секретарь клуба породненных городов Смоленск-Тюль. Стажировки в страны Европы и США.

Переводы:

англ-рус-англ

франц-рус-франц

англ-франц-англ

Ответственно подхожу к соблюдению сроков.

P.S. На сайте только что зарегистрировалась, поэтому портфолио невелико. Готова на любые проверки.