Zelpex Media Group - Разработка крупно масштабных web-приложений

Разработка крупно масштабных web-приложений, разработка UX\UI приложений в области образования, продажи и аренды недвижимости, отельного бизнеса.

В работе используем быстрые современные web-технологии: php(Zend Framework 2, Symfony2, Doctrine 2, Yii Framework), SASS, COMPASS, CSS3, HTML5, SVN, Git, hg(Mercurial), Facebook API, Google API и много других интересных.

Создание магазинов с помощью платформы Magento Commerce.

Разработка проекта ведется с помощью современных Agile практик.

Рисуем современный адаптивный дизайн.

Делаем быстро и креативно.