Zelpex Media Group - Разработка крупно масштабных web-приложений
Разработка крупно масштабных web-приложений, разработка UX\UI приложений в области образования, продажи и аренды недвижимости, отельного бизнеса.
В работе используем быстрые современные web-технологии: php(Zend Framework 2, Symfony2, Doctrine 2, Yii Framework), SASS, COMPASS, CSS3, HTML5, SVN, Git, hg(Mercurial), Facebook API, Google API и много других интересных.
Создание магазинов с помощью платформы Magento Commerce.
Разработка проекта ведется с помощью современных Agile практик.
Рисуем современный адаптивный дизайн.
Делаем быстро и креативно.
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Портфолио
- Modelfight.com.au131 просмотр
HTML-верстка
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Наполнение сайтов
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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Тестирование сайтов
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