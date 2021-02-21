Мария Островская elcandelabraelcandelabra
47 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Иконка icon mouse141 просмотр
- Иконки icons интерфейс121 просмотр
- Icons иконки шмот180 просмотров
- Icons Иконка Разработка-поиск стиля164 просмотра
- Локация для настольной игры СТАЛКЕР274 просмотра
- Локация для настольной игры СТАЛКЕР309 просмотров
- Наполнение фона hidden objects150 просмотров
- Наполнение фона hidden objects116 просмотров
- Персонаж на готовый фон155 просмотров
- Иконка icon Реактивный ранец172 просмотра
- Иконка icon125 просмотров
- Персонаж Сваха120 просмотров