eldar-aliyev

Эльдар Алиев eldar-aliyev

 
34 годаУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА ПРОДАЮЩИХ САЙТОВ | ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ | ДИЗАЙН УПАКОВКИ |

Разрабатываю: упаковку-логотипы-фирменные стили-сайты, которые информируют, выделяют, создают настроение и продают.

Дизайн упаковки
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