ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА ПРОДАЮЩИХ САЙТОВ | ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ | ДИЗАЙН УПАКОВКИ |
Разрабатываю: упаковку-логотипы-фирменные стили-сайты, которые информируют, выделяют, создают настроение и продают.
Портфолио
- Баннерок150 просмотров
- Баннер155 просмотров
- Календарь137 просмотров
- Футболка138 просмотров
- Чашка144 просмотра
- Дисконтные карты165 просмотров
- Йога160 просмотров
- Александрия папка138 просмотров
- Александрия визитка181 просмотр
- Александрия122 просмотра
- Verity визитка157 просмотров
- Verity122 просмотра