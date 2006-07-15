привет, меня зовут Эльдар. Мне 20 лет. Я студент юрфака. Веб-дизайном и изготовлением сайтов под ключ занимаюсь уже около 5 лет. Предпочитаю работать с готовыми движками типо php-nuke, joomla, bitrix. в работе стараюсь придерживаться определенных международных веб-стандартво по линии w3c. Знания: css1,2, photoshop, html, xhtml, php, и т.д. Это впрочем неважно, вы сами сможете оценить мои знания просмотрев портфолио, которое я в скором времени постепенно начну заполнять.

В основном интересуют работы по подготовке сайтов под ключ, но и от разработки общего дизайна и макетов тоже не отказываюсь. Спасибо за внимание.