Оформление VK | YouTube | Instagram . Обработка фото

Качественный дизайн для вашего бизнеса. Оформление группы VK , YouTube канала. Разработка логотипа , этикетки , упаковки.

Обработка фото.

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Связь со мной:

-WhatsApp/Telegram : +79996237460 (Заказы принимаю только в письменной форме!)

-Внутренний чат Weblancer

-E-mail (Электронная почта) : [email protected]

-ВКонтакте: https://vk.com/eldar.nasretdinov

-Instagram: nasretdinofff

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Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Занимаюсь:

-Оформлением групп Вконтакте , YouTube каналов и Instagram аккаунтов.

-Разработкой логотипов , баннеров , листовок и различных иконок.

-Обработкой фотографий , в том числе художественной обработкой

Цена обсуждается после предоставленного Вами задание.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание.

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме, на слух задания в работу не беру).

3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик. Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.

4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.

6. Согласование работы

7. Оплата остатка суммы за работу.

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

9. Обмен отзывами.

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К оплате принимаю:

Qiwi Wallet

Яндекс Деньги

Перевод на карту Сбербанк

Перевод на карту Авангард

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.