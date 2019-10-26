Эльдар Насретдинов eldarnasretdinofeldarnasretdinof
Качественный дизайн для вашего бизнеса. Оформление группы VK , YouTube канала. Разработка логотипа , этикетки , упаковки.
Обработка фото.
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Связь со мной:
-WhatsApp/Telegram : +79996237460 (Заказы принимаю только в письменной форме!)
-Внутренний чат Weblancer
-E-mail (Электронная почта) : [email protected]
-ВКонтакте: https://vk.com/eldar.nasretdinov
-Instagram: nasretdinofff
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Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Занимаюсь:
-Оформлением групп Вконтакте , YouTube каналов и Instagram аккаунтов.
-Разработкой логотипов , баннеров , листовок и различных иконок.
-Обработкой фотографий , в том числе художественной обработкой
Цена обсуждается после предоставленного Вами задание.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы предоставляете полное задание.
2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме, на слух задания в работу не беру).
3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик. Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.
4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.
6. Согласование работы
7. Оплата остатка суммы за работу.
8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.
9. Обмен отзывами.
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К оплате принимаю:
Qiwi Wallet
Яндекс Деньги
Перевод на карту Сбербанк
Перевод на карту Авангард
Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.
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