eldgbd1996

Специалист по криптовалюте

Знать что такое криптовалюта, уметь разбираться в технических моментах в ней, и как заработать на ней - очень востребовано в нашем современном мире.Я могу рассказать обо всем этом и обучить с нуля, имею опыт нескольких лет, на практике многое прошел и знаю. И на практике покажу технически как это сделать.От вас требуется терпение и усидчивость, все не так сложно как кажется.Кто сейчас обучится новым технологиям в криптосфере тот может раньше всех на этом заработать, это как зарождающийся интернет в начале 2000х.Как купить, как майнить, как стейкать, какие кошельки использовать там много разных кошельков, как инвестировать в ранние проекты, когда покупать и когда продавать чтобы заработать. Обо всем это расскажу