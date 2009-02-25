Ф.И.О.: Пермякова Наталья Николаевна
Домашний телефон: (495) 394-08-59 (с 19:00 до 22:00)
Мобильный телефон: (926) 926-473-37-14 (с 19:00 до 22:00)
E-mail: [email protected]
Другие контакты: [email protected]
Личная информация
Город: Москва
Ближайшее метро: Домодедовская
Образование: Высшее
Вероисповедание: Православие
Дата рождения: 24 ноября 1984 г. (24 года)
Пол: Женский
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Резюме № 3701783 Рейтинг: 5
Опубликовано 25.02.2009
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Опыт работы
Период работы: С декабря 2008 года по настоящее время
Должность: Помощник менеджера в отделе продаж (региональное направление) (Полная занятость)
В компании: ЗАО ТД "ЕвроХим - 1", г. Москва
Всё для производства мебели
Должностные обязанности: Первичная консультация клиентов, работа со старыми клиентами без поиска новых, составление счетов, заявок на производство.
Период работы: С апреля 2007 по август 2007 года
Должность: Помощник менеджера по туризму (Полная занятость)
В компании: ООО "Коралл - Тур", г. Москва
Организация пляжного отдыха
Должностные обязанности: Систематизация базы данных, оформление договоров с клиентами и туроператорами, первичная консультация клиентов, работа со старыми клиентами без поиска новых
Образование
Учебное заведение: Московская академия образования Натальи Нестеровой, г. Москва
Дата окончания: Июль 2008 года
Факультет: Туризма и гостиничного бизнеса
Специальность: Специалист по сервису и туризму
Иностранные языки и компьютерные навыки
Немецкий язык: Разговорный
Компьютерные навыки: Excel, Word, Internet, Navision. система туры.ру, "Соло на клавиатуре"
Дополнительная информация
Ключевые навыки и достижения: Изучила основные навыки продаж, работу с клиентами и документацией. Освоила программы Туры.ру и Navision. Знаю телефонный этикет,
Дополнительные сведения: Усидчива, легко обучаема, общительна.
Занятия в свободное время: Фотография, прогулки, поездки, катание на коньках