Отличное владение MC Office, Internet, Navision, Power Point.

Ф.И.О.: Пермякова Наталья Николаевна

Домашний телефон: (495) 394-08-59 (с 19:00 до 22:00)

Мобильный телефон: (926) 926-473-37-14 (с 19:00 до 22:00)

E-mail: [email protected]

Другие контакты: [email protected]

Личная информация

Город: Москва

Ближайшее метро: Домодедовская

Образование: Высшее

Вероисповедание: Православие

Дата рождения: 24 ноября 1984 г. (24 года)

Пол: Женский

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Резюме № 3701783 Рейтинг: 5

Опубликовано 25.02.2009

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Опыт работы

Период работы: С декабря 2008 года по настоящее время

Должность: Помощник менеджера в отделе продаж (региональное направление) (Полная занятость)

В компании: ЗАО ТД "ЕвроХим - 1", г. Москва

Всё для производства мебели

Должностные обязанности: Первичная консультация клиентов, работа со старыми клиентами без поиска новых, составление счетов, заявок на производство.

Период работы: С апреля 2007 по август 2007 года

Должность: Помощник менеджера по туризму (Полная занятость)

В компании: ООО "Коралл - Тур", г. Москва

Организация пляжного отдыха

Должностные обязанности: Систематизация базы данных, оформление договоров с клиентами и туроператорами, первичная консультация клиентов, работа со старыми клиентами без поиска новых

Образование

Учебное заведение: Московская академия образования Натальи Нестеровой, г. Москва

Дата окончания: Июль 2008 года

Факультет: Туризма и гостиничного бизнеса

Специальность: Специалист по сервису и туризму

Иностранные языки и компьютерные навыки

Немецкий язык: Разговорный

Компьютерные навыки: Excel, Word, Internet, Navision. система туры.ру, "Соло на клавиатуре"

Дополнительная информация

Ключевые навыки и достижения: Изучила основные навыки продаж, работу с клиентами и документацией. Освоила программы Туры.ру и Navision. Знаю телефонный этикет,

Дополнительные сведения: Усидчива, легко обучаема, общительна.

Занятия в свободное время: Фотография, прогулки, поездки, катание на коньках