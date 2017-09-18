Образование — неполное высшее, педагогическое (специальность — иностранный язык).

Свободно владею английским (С1), также изучаю немецкий, в будущем планирую учить корейский. Имеется опыт письменных переводов текстов как с английского на русский, так и с русского на английский.

Кроме того, владею программой Adobe Photoshop (версия CS6), умею обрабатывать фотографии, делаю коллажи.

Грамотна, внимательна, ответственна.

Довольно быстро набираю текст (скорость печати — около 300 знаков в минуту).