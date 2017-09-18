Образование — неполное высшее, педагогическое (специальность — иностранный язык).
Свободно владею английским (С1), также изучаю немецкий, в будущем планирую учить корейский. Имеется опыт письменных переводов текстов как с английского на русский, так и с русского на английский.
Кроме того, владею программой Adobe Photoshop (версия CS6), умею обрабатывать фотографии, делаю коллажи.
Грамотна, внимательна, ответственна.
Довольно быстро набираю текст (скорость печати — около 300 знаков в минуту).
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Портфолио
- Обработка старых фотографий221 просмотр
- Обработка фото111 просмотров