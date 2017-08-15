Анна Егорова electr0skyelectr0sky
Доброго времени суток! Меня зовут Аня.
В багаже дизайнерского опыта 6 лет работы в офисе и 5 лет фриланса.
Вы сторонник корпоративной классики? Или хотите креативный и необычный или даже экстремальный сайт? Я отлично справлюсь и с тем, и с другим!
Вам нужна простая визитка? А может, наоборот, сложный многостраничный сайт? И первое, и второе - не проблема!
Логотипы, баннеры, инфографика, мелкая полиграфия - с удовольствием!
Что я Вам предлагаю:
- Идеи. От классики до авангарда.
- Удобство и доступность для целевой аудитории Вашего продукта.
- Демонстрацию преимуществ Вашей компании или продукта средствами дизайна.
- Соблюдение сроков.
- Адекватную цену (минимальную цену, если мы обоюдно видим перспективу дальнейшего сотрудничества).
- Постоянную связь со мной.
Также нахожусь в поиске долговременного надежного сотрудничества.
Оказываю дополнительные услуги для вашего сайта и не только:
- Видео (с монтажом и обработкой) и качественные фото (с обработкой) Вашего продукта или производства, которые можно поместить на сайт.
- Написание уникальных текстов/перевод текстов (закончила филологический факультет РГПУ им. А.И. Герцена)
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