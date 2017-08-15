● Презентабельно ● Быстро ● Креативно

Доброго времени суток! Меня зовут Аня.

В багаже дизайнерского опыта 6 лет работы в офисе и 5 лет фриланса.

Вы сторонник корпоративной классики? Или хотите креативный и необычный или даже экстремальный сайт? Я отлично справлюсь и с тем, и с другим!

Вам нужна простая визитка? А может, наоборот, сложный многостраничный сайт? И первое, и второе - не проблема!

Логотипы, баннеры, инфографика, мелкая полиграфия - с удовольствием!

Что я Вам предлагаю:

- Идеи. От классики до авангарда.

- Удобство и доступность для целевой аудитории Вашего продукта.

- Демонстрацию преимуществ Вашей компании или продукта средствами дизайна.

- Соблюдение сроков.

- Адекватную цену (минимальную цену, если мы обоюдно видим перспективу дальнейшего сотрудничества).

- Постоянную связь со мной.

Также нахожусь в поиске долговременного надежного сотрудничества.

Оказываю дополнительные услуги для вашего сайта и не только:

- Видео (с монтажом и обработкой) и качественные фото (с обработкой) Вашего продукта или производства, которые можно поместить на сайт.

- Написание уникальных текстов/перевод текстов (закончила филологический факультет РГПУ им. А.И. Герцена)