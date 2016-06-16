Екатерина Елохина electricwindelectricwind
36 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Реставрация фотографий, негативов, диапозитивов. Ретушь цифровых фото.
Портфолио в процессе формирования. Ищу заказы на реставрацию старых фотографий (цветных и ЧБ), фотопленок (негативов), слайдов (диапозитивов), а также заказы на ретушь и коррекцию цифровых фото, и, возможно, на коллажи.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Групповой портрет - реставрация178 просмотров
- Групповой портрет - реставрация155 просмотров
- Групповой портрет - реставрация173 просмотра
- Одиночный портрет - реставрация420 просмотров
- Детский портрет - реставрация171 просмотр
- Групповой портрет - реставрация161 просмотр
- Детский портрет - реставрация165 просмотров
- Одиночный портрет - реставрация159 просмотров
- Одиночный портрет - реставрация146 просмотров
- Групповой портрет - реставрация162 просмотра