Реставрация фотографий, негативов, диапозитивов. Ретушь цифровых фото.

Портфолио в процессе формирования. Ищу заказы на реставрацию старых фотографий (цветных и ЧБ), фотопленок (негативов), слайдов (диапозитивов), а также заказы на ретушь и коррекцию цифровых фото, и, возможно, на коллажи.