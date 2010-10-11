electrix

Электрикс electrix

 
34 годаУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Профессиональный дизайнер сайтов и логомейкер. Быстро и красиво - обо мне.
Портфолио
  • ColorX
    ColorX
    126 просмотров
Фирменный стиль
нет отзывов
от $40
от 2 дней
#1150
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $25
от 1 дня
#1193
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#2880
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4584