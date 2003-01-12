electro_deeed

Анастасия Кирик electro_deeedelectro_deeed
20 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Переводчик, маркетолог, PR, преподаватель
Более 5-ти лет практики и проживания с носителями, защищённые уровни В2 и С1. Только правильная американская речь и грамматика.
Умею правильно и грамотно перевести тексты с рус. на англ. и наоборот, также украинский. Готовлю к ЗНО(ЕГЭ) более 2х лет.
Учусь в Американском университете на факультете управления бизнесом и PR.
Умею продвигать страницы в инстаграм и не только.