electro_deeed

Переводчик, маркетолог, PR, преподаватель

Более 5-ти лет практики и проживания с носителями, защищённые уровни В2 и С1. Только правильная американская речь и грамматика.

Умею правильно и грамотно перевести тексты с рус. на англ. и наоборот, также украинский. Готовлю к ЗНО(ЕГЭ) более 2х лет.

Учусь в Американском университете на факультете управления бизнесом и PR.

Умею продвигать страницы в инстаграм и не только.