electro_deeed

Анастасия Кирик electro_deeed

 
20 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Переводчик, маркетолог, PR, преподаватель

Более 5-ти лет практики и проживания с носителями, защищённые уровни В2 и С1. Только правильная американская речь и грамматика. 

Умею правильно и грамотно перевести тексты с рус. на англ. и наоборот, также украинский. Готовлю к ЗНО(ЕГЭ) более 2х лет. 

Учусь в Американском университете на факультете управления бизнесом и PR. 

Умею продвигать страницы в инстаграм и не только. 