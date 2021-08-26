electron77

Настройка ПК, работа со звуком, поиск информации и контента

Имею высшее техническое образование, электронщик, большой опыт работы с ПК. Досконально знаю аппаратные части, выявляю проблемные комплектующие, настраиваю MS Windows, MS Office и различное ПО, маршрутизаторы, работаю с программами удаленного доступа, обработки и редактирования звуков. Ответственный, настойчивый, целеустремленный, коммуникабельный, позитивный. Всегда добиваюсь поставленных целей.

Занимаюсь самообразованием, постоянно расширяю свои знания в области информационных технологий, электроники.