Наталия Михальчук electrorainelectrorain
36 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Иллюстрации, скетчи, графика, живопись
Академическое образование - факультет графики СПбГАИЖСА (Академия художеств) им. Репина.
Закончила живописное отделение Санкт-Петербургского художественного училища им. Н. К. Рериха
Люблю и, действительно, умею рисовать руками, любыми материалами, любой сложности.
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Портфолио
- Без названия113 просмотров
- Эскизы к рассказам Дины Гавриловой "Котоэпопея"195 просмотров
- Без названия154 просмотра
- Без названия117 просмотров
- Картинки для книжки с загадками243 просмотра
- "Алые паруса" иллюстрация345 просмотров
- Без названия215 просмотров
- "Античная поэзия" обложка190 просмотров
- Без названия121 просмотр
- Без названия123 просмотра
- Без названия127 просмотров
- Без названия125 просмотров