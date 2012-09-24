electrorain

Наталия Михальчук electrorain

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Иллюстрации, скетчи, графика, живопись

Академическое образование - факультет графики СПбГАИЖСА (Академия художеств) им. Репина.

Закончила живописное отделение Санкт-Петербургского художественного училища им. Н. К. Рериха

Люблю и, действительно, умею рисовать руками, любыми материалами, любой сложности.

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