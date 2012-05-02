electrospeed

Марина Мартынова electrospeed

 
39 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Общий стаж работы дизайнером 9 лет. Начинала с полиграфии, опыт 2,5 года.

Не беру больше, чем могу сделать, делаю в срок, делаю качественно.

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