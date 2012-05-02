Марина Мартынова electrospeedelectrospeed
39 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Общий стаж работы дизайнером 9 лет. Начинала с полиграфии, опыт 2,5 года.
Не беру больше, чем могу сделать, делаю в срок, делаю качественно.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия100 просмотров
- Без названия100 просмотров
- Без названия102 просмотра
- Без названия104 просмотра
- Heidi Ingersoll/ Дизайнер детских интерьеров122 просмотра
- Е-shop ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ133 просмотра
- БУЛГРУЗАВТОТРАНС133 просмотра
- E-shop DYKEN107 просмотров
- E-shop EUROMALL / Польша/ Детский отдел127 просмотров
- Е-shop EUROMALL/ Польша107 просмотров
- Фото-студия СТОПКАДР120 просмотров