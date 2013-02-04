Компания Электрик_Волгоград Электрик_Волгоград
предлагает своим клиентам полный комплекс услуг, связанных с электрикой:
- обнаружение и устранение неисправностей в электрической сети;
- замена старой электропроводки (полностью или частично), ее ремонт (если состояние электропроводки это позволяет);
- качественное штробление стен под электропроводку;
- сборка и монтаж электрощита;
- перенос в другое место и установка любого электрооборудования (розеток, выключателей, электросчетчиков, электрощитов, точек освещения и т.п.);
- установка проходных выключателей (позволяет управлять освещением из разных точек квартиры);
- монтаж любых видов линий (электрических, телефонных, антенных, сетевых, аудио, видео, интернет и т.д.);
- монтаж, проводка и навеска любых осветительных приборов;
- подключение к электросети любой бытовой техники (водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит, стабилизаторов, электрокаминов и т.д.);
- помощь профессионалов в выборе электромонтажного оборудования;
- проведение прочих электромонтажных работ.
Наш сайт http://elektriktut.ru