Наш сайт http://elektriktut.ru

Компания Электрик_Волгоград Электрик_Волгоград

предлагает своим клиентам полный комплекс услуг, связанных с электрикой:

- обнаружение и устранение неисправностей в электрической сети;

- замена старой электропроводки (полностью или частично), ее ремонт (если состояние электропроводки это позволяет);

- качественное штробление стен под электропроводку;

- сборка и монтаж электрощита;

- перенос в другое место и установка любого электрооборудования (розеток, выключателей, электросчетчиков, электрощитов, точек освещения и т.п.);

- установка проходных выключателей (позволяет управлять освещением из разных точек квартиры);

- монтаж любых видов линий (электрических, телефонных, антенных, сетевых, аудио, видео, интернет и т.д.);

- монтаж, проводка и навеска любых осветительных приборов;

- подключение к электросети любой бытовой техники (водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин, электроплит, стабилизаторов, электрокаминов и т.д.);

- помощь профессионалов в выборе электромонтажного оборудования;

- проведение прочих электромонтажных работ.

Наш сайт http://elektriktut.ru