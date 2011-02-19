elektrodrel

Юлия Черноус elektrodrel

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Художник-дизайнер

Ключевая информация:

* уверенный пользователь ПК: программы пакета Microsoft office (Word, Power Point, Excel), Internet

* опытный пользователь Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Indesign

* 3D Max, Brice- начальный уровень

* продвинутый пользователь Ulead VideoStudio

* опыт работы в различных художественных техниках (карандаш, акварель, масло, акрил, тушь/перо, пастель), с различными материалами; опыт декораторской работы

Опыт работы:

Дизайнер

авг 2010 - ноя 2010

ООО «Ивентаризация»

(http://www.eventarizaciya.com.ua)

ивент-агентство

* разработка необходимой печатной продукции для мероприятий

* разработка презентаций по предложениям для клиентов

* создание презентационных видео-роликов проектов компании

Дизайнер

ноя 2008 - июл 2010

«РА Инфомедиа»

(http://www.veskyiv.ua)

* разработка рекламных макетов для телефонного справочника «Весь Киев»

Образование:

Институт Рекламы (Киев)

Год окончания 2012

графический дизайн, 4-й курс

Дополнительная информация:

Личные качества

* ответственность и исполнительность

* внимательность, пунктуальность, грамотность, честность

* творческий подход к работе