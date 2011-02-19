elektrodrel

Ключевая информация:
* уверенный пользователь ПК: программы пакета Microsoft office (Word, Power Point, Excel), Internet
* опытный пользователь Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Indesign
* 3D Max, Brice- начальный уровень
* продвинутый пользователь Ulead VideoStudio
* опыт работы в различных художественных техниках (карандаш, акварель, масло, акрил, тушь/перо, пастель), с различными материалами; опыт декораторской работы
Опыт работы:
Дизайнер
авг 2010 - ноя 2010
ООО «Ивентаризация»
(http://www.eventarizaciya.com.ua)
ивент-агентство
* разработка необходимой печатной продукции для мероприятий
* разработка презентаций по предложениям для клиентов
* создание презентационных видео-роликов проектов компании
Дизайнер
ноя 2008 - июл 2010
«РА Инфомедиа»
* разработка рекламных макетов для телефонного справочника «Весь Киев»
Образование:
Институт Рекламы (Киев)
Год окончания 2012
графический дизайн, 4-й курс
Дополнительная информация:
Личные качества
* ответственность и исполнительность
* внимательность, пунктуальность, грамотность, честность
* творческий подход к работе