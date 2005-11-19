elektrotechnika

Высшее техническое образование.АСУТП,АСОиУ.
Основной вид деятельности:
Разработка программного и аппаратного обеспечения.
Программное обеспечение под Windows, DOS.
Работа по ТЗ.
Разработка ТЗ, ведение документации, проведение
технико-экономического планирования.
Криптологическое направление(защита информации):
- в банках данных;
- в каналах связи.
Электрические схемы, микроконтроллеры (ATMEL)
и прошивка под них.
Программные инструменты:
- C++(v 3.0,5.0 Builder C++);
- Assembler (Tasm, alab);
- CodeVisionAVR;
Технологии: CORBA,MIDAS,COM,DCOM.
Графические библиотеки: OpenGL Glide3dfx.
Сетевые протоколы:TCP/IP,UDP,Smtp,POP,Ftp,HTTP..
СУБД: InterBase SQL,Cache~.
Опыт работы:4 года.
Последняя должность ведущий-инженер.
Вёл направление по защите информации и по программному обеспечению
под аппаратуру и БД.
С уважением, Николай.