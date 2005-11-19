elektrotechnika

Высшее техническое образование.АСУТП,АСОиУ.

Основной вид деятельности:

Разработка программного и аппаратного обеспечения.

Программное обеспечение под Windows, DOS.

Работа по ТЗ.

Разработка ТЗ, ведение документации, проведение

технико-экономического планирования.

Криптологическое направление(защита информации):

- в банках данных;

- в каналах связи.

Электрические схемы, микроконтроллеры (ATMEL)

и прошивка под них.

Программные инструменты:

- C++(v 3.0,5.0 Builder C++);

- Assembler (Tasm, alab);

- CodeVisionAVR;

Технологии: CORBA,MIDAS,COM,DCOM.

Графические библиотеки: OpenGL Glide3dfx.

Сетевые протоколы:TCP/IP,UDP,Smtp,POP,Ftp,HTTP..

СУБД: InterBase SQL,Cache~.

Опыт работы:4 года.

Последняя должность ведущий-инженер.

Вёл направление по защите информации и по программному обеспечению

под аппаратуру и БД.

С уважением, Николай.