Соискатель вакансии архитектор - фрилансер.

Начинающий специалист

Начало карьеры, студент

Строительство, Архитектура

Занятость: частичная занятость

График работы: удаленная работа

Опыт работы 1 год 4 месяца

Июль 2014 — январь 2015 7 месяцев

ОАО КОНСТРУКТОРСКО — ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА Москва, www.ktbbeton.com/

Строительство, недвижимость, архитектура...

Должность - Архитектор

Архитектор. Занималась проектированием малых архитектурных форм, 3d-моделированием, оформлением рабочих и проектных чертежей и альбомов, корректировкой и созданием чертежей различных уровней сложности, общалась с поставщиками материалов и оборудования.

Октябрь 2013 — июль2014 10 месяцев

Artego Group www.artegogroup.com/ru/

Должность: Архитектор

Архитектор. Конкурсные работы можно посмотреть на официальном сайте. Вот одна ссылочка: http://www.artegogroup.com/ru/portfolio/architecture/61

Ключевые навыки

3ds Max (vray), Adobe Photoshop, ArchiCAD, AutoCAD, MS Office, CorelDRAW

Образование

Бакалавр

Окончание обучения 2016

Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва

Архитектура

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания