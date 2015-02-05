Начинающий специалист
Начало карьеры, студент
Строительство, Архитектура
Занятость: частичная занятость
График работы: удаленная работа
Опыт работы 1 год 4 месяца
Июль 2014 — январь 2015 7 месяцев
ОАО КОНСТРУКТОРСКО — ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА Москва, www.ktbbeton.com/
Строительство, недвижимость, архитектура...
Должность - Архитектор
Архитектор. Занималась проектированием малых архитектурных форм, 3d-моделированием, оформлением рабочих и проектных чертежей и альбомов, корректировкой и созданием чертежей различных уровней сложности, общалась с поставщиками материалов и оборудования.
Октябрь 2013 — июль2014 10 месяцев
Artego Group www.artegogroup.com/ru/
Должность: Архитектор
Архитектор. Конкурсные работы можно посмотреть на официальном сайте. Вот одна ссылочка: http://www.artegogroup.com/ru/portfolio/architecture/61
Ключевые навыки
3ds Max (vray), Adobe Photoshop, ArchiCAD, AutoCAD, MS Office, CorelDRAW
Образование
Бакалавр
Окончание обучения 2016
Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва
Архитектура
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания