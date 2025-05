Профессиональный перевод: немецкий, английский, русский, украинский

Образование:

ГГПИИЯ им. Крупской (Горловский государственный педагогический институт иностранных языков им. Крупской);

Факультет немецкого языка, Кафедра филологии /немецкий язык и литература, английский язык и литература;

Специальность: филолог, переводчик немецкого и английского языков, преподаватель немецкого, английского языков и зарубежной литературы;

Курсы делового английского языка - 2 года (The Course of Business English) при ГГПИИЯ.

Языковые навыки:

- немецкий (свободно);

- английский (свободно);

- русский (родной);

- украинский (родной);

- польский (разговорный).

Услуги перевода любых текстов ( Немецкий - Русский/Украинский, Русский/Украинский - Немецкий; Английский - Русский/Украинский, Русский/Украинский - Английский, Русский - Украинский, Украинский - Русский, Польский - Русский/Украинский);

Опыт письменных технических переводов ( фармакология, медицина, химия, биология, экономика), перевода художественных текстов, деловой корреспонденции, а также устных переводов, преимущественно за рубежом (Германия, Польша).

Буду рада сотрудничеству, работу выполню качественно и быстро.