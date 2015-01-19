Образование:
ГГПИИЯ им. Крупской (Горловский государственный педагогический институт иностранных языков им. Крупской);
Факультет немецкого языка, Кафедра филологии /немецкий язык и литература, английский язык и литература;
Специальность: филолог, переводчик немецкого и английского языков, преподаватель немецкого, английского языков и зарубежной литературы;
Курсы делового английского языка - 2 года (The Course of Business English) при ГГПИИЯ.
Языковые навыки:
- немецкий (свободно);
- английский (свободно);
- русский (родной);
- украинский (родной);
- польский (разговорный).
Услуги перевода любых текстов ( Немецкий - Русский/Украинский, Русский/Украинский - Немецкий; Английский - Русский/Украинский, Русский/Украинский - Английский, Русский - Украинский, Украинский - Русский, Польский - Русский/Украинский);
Опыт письменных технических переводов ( фармакология, медицина, химия, биология, экономика), перевода художественных текстов, деловой корреспонденции, а также устных переводов, преимущественно за рубежом (Германия, Польша).
Буду рада сотрудничеству, работу выполню качественно и быстро.