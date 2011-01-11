elena-krasa

Пишу интересные статьи и тексты.Практически на любые темы.

Здравствуйте, меня зовут Елена. Предлагаю Вам свои услуги: написание статей практически любой тематики (предпочтения:семья,дети,любовь,отношения,психология,красота,косметология,кулинария,медицина,здоровье,туризм,

путешествия,автотуризм,отдых(в т.ч. дикий-самостоятельный),праздники и подарки,мода,интернет-шопинг и т.д.), написание рекламных статей (копирайтинг), рерайт, редактирование статей.

Готова к любой удалённой работе, потому, что легко обучаюсь.

Прекрасно владею русским языком и методами подробного нескучного описания.

Образование: Рязанский Государственный Медицинский Университет им ак.Павлова,специальность : санитарный врач

Второе в.о : Московский Государственный Университет экономики,Статистики и Информатики (МЭСИ) ,

специальность - юридическая безопасность информационных технологий,юрист.

Статус:студентка (бакалавр),факультет :компьютерных технологий ,вечернее отделение

• возможность выхода в Интернет на 5-8 часов в сутки

• знание русского языка на "отлично"

• компетентность во многих областях

• умение быстро принимать решения и нести за них ответственность в полном объеме

• умение ориентироваться в навигации и системах управления интернет ресурсов

• навыки самостоятельной работы

• небольшой опыт в написании статей разных тематик.

Спасибо за чтение моего минирезюме.

ОПЛАТА: переводом на карту СберБанка в рублях.

Условия нашего сотрудничества:

- Обговариваем детали работы;

- Высылаете мне четкое ТЗ;

- Выбираете меня исполнителем проекта;

- Переводите ПРЕДОПЛАТУ.