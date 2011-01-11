elena-krasa

Здравствуйте, меня зовут Елена. Предлагаю Вам свои услуги: написание статей практически любой тематики (предпочтения:семья,дети,любовь,отношения,психология,красота,косметология,кулинария,медицина,здоровье,туризм,
путешествия,автотуризм,отдых(в т.ч. дикий-самостоятельный),праздники и подарки,мода,интернет-шопинг и т.д.), написание рекламных статей (копирайтинг), рерайт, редактирование статей.
Готова к любой удалённой работе, потому, что легко обучаюсь.
Прекрасно владею русским языком и методами подробного нескучного описания.
Образование: Рязанский Государственный Медицинский Университет им ак.Павлова,специальность : санитарный врач
Второе в.о : Московский Государственный Университет экономики,Статистики и Информатики (МЭСИ) ,
специальность - юридическая безопасность информационных технологий,юрист.
Статус:студентка (бакалавр),факультет :компьютерных технологий ,вечернее отделение
• возможность выхода в Интернет на 5-8 часов в сутки
• знание русского языка на "отлично"
• компетентность во многих областях
• умение быстро принимать решения и нести за них ответственность в полном объеме
• умение ориентироваться в навигации и системах управления интернет ресурсов
• навыки самостоятельной работы
• небольшой опыт в написании статей разных тематик.
Спасибо за чтение моего минирезюме.
ОПЛАТА: переводом на карту СберБанка в рублях.
Условия нашего сотрудничества:
- Обговариваем детали работы;
- Высылаете мне четкое ТЗ;
- Выбираете меня исполнителем проекта;
- Переводите ПРЕДОПЛАТУ.