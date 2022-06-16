elena-lancer

Разработка и создание сайтов, лендингов
Создание сайтов
Контекстная реклама (Яндекс Директ и Google Adwords)
SMM, Таргетированная реклама в инстаграм
Поддержка сайтов
1️⃣ Сайт-визитка
2️⃣ Landing page (лендинг пейдж, одностраничник, одностраничный сайт)
3️⃣ Корпоративный многостраничный сайт (веб-сайт)
3️⃣ Интернет магазин
✅ ЦЕНА: Создание сайта от 6000рублей. Мой подход: качественный сайт, который будет нравится посетителям.
✅ СРОКИ: Разработка сайта по срокам от 5 дней. Срок зависит от объема работ.
✅ УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ: Сайт создается на удобной CMS, где вы легко сможете добавлять, изменять или удалять любую информацию в пару кликов.Легко и удобно. Также я всегда оказываю созданным сайтом поддержку.
✅ ДОРАБОТКИ: После разработки сайт можно изменять, дополнять, расширять и развивать.
✅ ДИЗАЙН: Все сайты создаются с уникальным и продающим дизайном. Если у вас есть логотип или фирменный стиль – будьте уверены, сайт будет выдержан в вашем стиле. Если фир.стиля или логотипа нет – я создам для вас современный логотип по вашим пожеланиям.
✅ НАСТОЯЩЕЕ ПОРТФОЛИО: Много выполненных работ разной тематики, вышлю свое портфолио по запросу. Покажу в живую с экрана реальные рекламные кабинеты, а так же конструкторы сайтов "изнутри" где были сделаны кейсы.
✅ ОПЫТ: Работаю более 6 лет. ..
На связи – каждый день с 8:00 до 23:00
Возможна работа по договору, в т.ч и для юр.лиц
Бесплатная консультация
Большое портфолио, в том числе сайты для крупных компаний..