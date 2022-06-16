elena-lancer

Дизайнер, разработчик

Разработка и создание сайтов, лендингов

Создание сайтов

 Контекстная реклама (Яндекс Директ и Google Adwords)

 SMM, Таргетированная реклама в инстаграм

 Поддержка сайтов

1️⃣ Сайт-визитка

2️⃣ Landing page (лендинг пейдж, одностраничник, одностраничный сайт)

3️⃣ Корпоративный многостраничный сайт (веб-сайт)

3️⃣ Интернет магазин

✅ ЦЕНА: Создание сайта от 6000рублей. Мой подход: качественный сайт, который будет нравится посетителям.

✅ СРОКИ: Разработка сайта по срокам от 5 дней. Срок зависит от объема работ.

✅ УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ: Сайт создается на удобной CMS, где вы легко сможете добавлять, изменять или удалять любую информацию в пару кликов.Легко и удобно. Также я всегда оказываю созданным сайтом поддержку.

✅ ДОРАБОТКИ: После разработки сайт можно изменять, дополнять, расширять и развивать.

✅ ДИЗАЙН: Все сайты создаются с уникальным и продающим дизайном. Если у вас есть логотип или фирменный стиль – будьте уверены, сайт будет выдержан в вашем стиле. Если фир.стиля или логотипа нет – я создам для вас современный логотип по вашим пожеланиям.

✅ НАСТОЯЩЕЕ ПОРТФОЛИО: Много выполненных работ разной тематики, вышлю свое портфолио по запросу. Покажу в живую с экрана реальные рекламные кабинеты, а так же конструкторы сайтов "изнутри" где были сделаны кейсы.

✅ ОПЫТ: Работаю более 6 лет. ..

 На связи – каждый день с 8:00 до 23:00

 Возможна работа по договору, в т.ч и для юр.лиц

 Бесплатная консультация

 Большое портфолио, в том числе сайты для крупных компаний..