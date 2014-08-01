elena-orudzhova

Специалист в сфере PR, маркетинга и интернет-маркетинга

Опыт работы

Период работы: С ноября 2011 года по настоящее время

Должность: Заместитель начальника отдела PR, GR и продвижения;

менеджер отдела PR, GR и продвижения

В организации: Коммерсантъ Картотека, г. Москва

Должностные обязанности: • Разработка стратегического плана развития компании

• Подготовка плана продвижения компании

• Составление годового бюджета на маркетинг и PR, контроль

• Комплексный анализ рынка и конкурентов

• Планирование, проведение и оценка эффективности рекламных и маркетинговых кампаний

• Взаимодействие со СМИ

• Разработка стратегии продвижения компании в социальных сетях

• Разработка дополнительных каналов взаимодействия с целевой аудиторией

• Взаимодействие с рекламными агентствами, подрядчиками

• Обеспечение компании имиджевой, рекламной и сувенирной продукцией

• Внутренний PR

• Постановка и контроль выполнения технических заданий для смежных отделов

• Подготовка контента для сайтов компании

• Анализ статистики сайтов

• Размещение контекстной рекламы в системах Яндекс.Директ, Google AdWords

• Настройка рекламных кампаний, анализ эффективности рекламных кампаний

• Работа с аналитическими инструментами: Google Analytics и Яндекс.Метрика

• Руководство командой (формирование команды, постановка задач и контроль результатов)

• Подготовка и реализация тендерных предложений

• Написание PR-текстов (пресс-релизы, новости, комментарии, статьи)

• Работа с финансовой отчетностью и документацией

Период работы: С февраля 2011 по июль 2011 года

Должность: Ассистент практики финансовых и корпоративных отношений (Полная занятость)

В организации: Коммуникационное агентство Р.И.М. Porter Novelli, г.Москва

Должностные обязанности: Общие обязанности:

• Подготовка и реализация тендерных предложений

• Event-менеджмент

• Написание PR-текстов (пресс-релизы, новости, комментарии, статьи, справки, презентации и др.)

• Взаимодействие со СМИ

• Подготовка аналитических отчетов по реализации PR-активностей

• Работа с финансовой отчетностью и документацией

Работа по отдельным проектам:

ЮниКредит Банк

• Разработка стратегии коммуникационного сопровождения Трофи-тура Кубка Лиги Чемпионов UEFA в Санкт-Петербурге и Москве – реализация спонсорских возможностей, полный цикл взаимодействия со СМИ, организация пресс-конференций, пресс-туров для иностранных и российских журналистов и т.д. (на стадии подготовки предложения)

Ситибанк

• Проведение церемонии награждения конкурса «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства» (разработка концепции, работа с партнёрами, работа со СМИ: приглашение журналистов, подготовка содержательных материалов для СМИ, инициирование публикаций, follow-up публикаций)

Банк Москвы

• Разработка концепции сценария фильма о новом офисе Банка Москвы и нового подхода к обслуживанию клиентов для сотрудников и внешних аудиторий банка

Период работы: С апреля 2010 по сентябрь 2010 года

Должность: Менеджер по работе со СМИ (частичная занятость)

В организации: Международный студенческий конкурс в области ландшафтного дизайна "Jardins la franaise au Chateau de la Huardire", г. Москва

Должностные обязанности: Пресс-поддержка конкурса:

- взаимодействие со СМИ,

- написание и распространение пресс-релизов,

- организация интервью участников и организаторов конкурса,

- мониторинги СМИ, пресс-клиппинг.

Период работы: С июня 2009 по май 2010 года

Должность: Event-менеджер

В организации: Mandarin, г.Москва

Должностные обязанности: - подготовка и проведение различных мероприятий (мастер-классы, конференции, семинары, выставки, частные мероприятия);

- ведение документооборота, бюджетирование;

- подготовка отчетов по проведенным мероприятиям.

- написание текстов для сайта компании

- подготовка статей для профильных журналов

- разработка контента сайта компании

- работа с подрядчиками

Период работы: С июня 2004 по сентябрь 2004 года (3 месяца)

Должность: Ассистент организатора

В организации: Центр информатизации, г. Улан-Удэ

Должностные обязанности: Подготовка мастер-классов для слётов юных журналистов, формирование сетки мероприятий, руководство профильными отрядами.

Образование

Учебное заведение: Российский университет дружбы народов

Дата окончания: 2010 год

Уровень образования: Высшее

Факультет: Филологический

Специальность: Массовые коммуникации

Форма обучения: Дневная/Очная

Учебное заведение: Российский университет дружбы народов

Дата окончания: 2008 год

Уровень образования: Высшее

Факультет: Филологический

Специальность: Журналистика

Форма обучения: Дневная/Очная

Иностранные языки

Английский: Технический

Испанский: Базовый

Арабский: Базовый

Дополнительная информация

Ключевые навыки и достижения: Управление командой

Стратегическое планирование

Менеджмент проектов

Подготовка и реализация тендерных предложений

Event-менеджмент

Подготовка и проведение презентаций

Подготовка и запись радиопрограмм

Подготовка и съёмка телевизионных программ Медиапланирование

Написание PR-текстов (пресс-релизы, новости, комментарии, адверториалы, статьи, справки, презентации и др.)

Взаимодействие со СМИ

Подготовка аналитических отчетов по реализации PR-активностей

Бюджетирование, работа с финансовой отчетностью и документацией