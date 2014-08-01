elena-orudzhova

Опыт работы
Период работы: С ноября 2011 года по настоящее время
Должность: Заместитель начальника отдела PR, GR и продвижения;
менеджер отдела PR, GR и продвижения
В организации: Коммерсантъ Картотека, г. Москва
Должностные обязанности: • Разработка стратегического плана развития компании
• Подготовка плана продвижения компании
• Составление годового бюджета на маркетинг и PR, контроль
• Комплексный анализ рынка и конкурентов
• Планирование, проведение и оценка эффективности рекламных и маркетинговых кампаний
• Взаимодействие со СМИ
• Разработка стратегии продвижения компании в социальных сетях
• Разработка дополнительных каналов взаимодействия с целевой аудиторией
• Взаимодействие с рекламными агентствами, подрядчиками
• Обеспечение компании имиджевой, рекламной и сувенирной продукцией
• Внутренний PR
• Постановка и контроль выполнения технических заданий для смежных отделов
• Подготовка контента для сайтов компании
• Анализ статистики сайтов
• Размещение контекстной рекламы в системах Яндекс.Директ, Google AdWords
• Настройка рекламных кампаний, анализ эффективности рекламных кампаний
• Работа с аналитическими инструментами: Google Analytics и Яндекс.Метрика
• Руководство командой (формирование команды, постановка задач и контроль результатов)
• Подготовка и реализация тендерных предложений
• Написание PR-текстов (пресс-релизы, новости, комментарии, статьи)
• Работа с финансовой отчетностью и документацией
Период работы: С февраля 2011 по июль 2011 года
Должность: Ассистент практики финансовых и корпоративных отношений (Полная занятость)
В организации: Коммуникационное агентство Р.И.М. Porter Novelli, г.Москва
Должностные обязанности: Общие обязанности:
• Подготовка и реализация тендерных предложений
• Event-менеджмент
• Написание PR-текстов (пресс-релизы, новости, комментарии, статьи, справки, презентации и др.)
• Взаимодействие со СМИ
• Подготовка аналитических отчетов по реализации PR-активностей
• Работа с финансовой отчетностью и документацией
Работа по отдельным проектам:
ЮниКредит Банк
• Разработка стратегии коммуникационного сопровождения Трофи-тура Кубка Лиги Чемпионов UEFA в Санкт-Петербурге и Москве – реализация спонсорских возможностей, полный цикл взаимодействия со СМИ, организация пресс-конференций, пресс-туров для иностранных и российских журналистов и т.д. (на стадии подготовки предложения)
Ситибанк
• Проведение церемонии награждения конкурса «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства» (разработка концепции, работа с партнёрами, работа со СМИ: приглашение журналистов, подготовка содержательных материалов для СМИ, инициирование публикаций, follow-up публикаций)
Банк Москвы
• Разработка концепции сценария фильма о новом офисе Банка Москвы и нового подхода к обслуживанию клиентов для сотрудников и внешних аудиторий банка
Период работы: С апреля 2010 по сентябрь 2010 года
Должность: Менеджер по работе со СМИ (частичная занятость)
В организации: Международный студенческий конкурс в области ландшафтного дизайна "Jardins la franaise au Chateau de la Huardire", г. Москва
Должностные обязанности: Пресс-поддержка конкурса:
- взаимодействие со СМИ,
- написание и распространение пресс-релизов,
- организация интервью участников и организаторов конкурса,
- мониторинги СМИ, пресс-клиппинг.
Период работы: С июня 2009 по май 2010 года
Должность: Event-менеджер
В организации: Mandarin, г.Москва
Должностные обязанности: - подготовка и проведение различных мероприятий (мастер-классы, конференции, семинары, выставки, частные мероприятия);
- ведение документооборота, бюджетирование;
- подготовка отчетов по проведенным мероприятиям.
- написание текстов для сайта компании
- подготовка статей для профильных журналов
- разработка контента сайта компании
- работа с подрядчиками
Период работы: С июня 2004 по сентябрь 2004 года (3 месяца)
Должность: Ассистент организатора
В организации: Центр информатизации, г. Улан-Удэ
Должностные обязанности: Подготовка мастер-классов для слётов юных журналистов, формирование сетки мероприятий, руководство профильными отрядами.
Образование
Учебное заведение: Российский университет дружбы народов
Дата окончания: 2010 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Филологический
Специальность: Массовые коммуникации
Форма обучения: Дневная/Очная
Учебное заведение: Российский университет дружбы народов
Дата окончания: 2008 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Филологический
Специальность: Журналистика
Форма обучения: Дневная/Очная
Иностранные языки
Английский: Технический
Испанский: Базовый
Арабский: Базовый
Дополнительная информация
Ключевые навыки и достижения: Управление командой
Стратегическое планирование
Менеджмент проектов
Подготовка и реализация тендерных предложений
Event-менеджмент
Подготовка и проведение презентаций
Подготовка и запись радиопрограмм
Подготовка и съёмка телевизионных программ Медиапланирование
Написание PR-текстов (пресс-релизы, новости, комментарии, адверториалы, статьи, справки, презентации и др.)
Взаимодействие со СМИ
Подготовка аналитических отчетов по реализации PR-активностей
Бюджетирование, работа с финансовой отчетностью и документацией