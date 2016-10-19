elena13smirnova

• Администрирование сообществ ВК
• Проработка целей, описание Целевой аудитории
• Разработка контент-плана
• Модерация, чистка спама
• Коммуникация с участниками/повышение активности ЦА в сообществах
• Настройка сообществ на продажи
Имею сертификат Администратора ВК
https://new.vk.com/photo325250508_421518112
Отзывы https://new.vk.com/photo325250508_421614152
А также я начинающий таргетолог, являюсь студентом курса "Специалист по таргетированной рекламе". Профессиональных знаний в этой области пока не имею, поэтому предлагаю свои услуги по минимальной цене.
• Подготовка сообщества (при необходимости)
• Настройка объявлений (соц. сети ВК, ФБ, ОК)
• Тестовая открутка
• Выявление ЦА и тизеров, которые работают с наилучшими показателями.
• Анализ результатов, рекомендации по улучшению.
Стоимость услуг - по запросу.
Если у Вас есть вопросы, нужен прайс-лист или необходима консультация - пожалуйста, обращайтесь в личные сообщения!