elena13smirnova

Елена elena13smirnova

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Администрирование групп ВК. Таргетированная реклама.

• Администрирование сообществ ВК

• Проработка целей, описание Целевой аудитории 

• Разработка контент-плана 

• Модерация, чистка спама 

• Коммуникация с участниками/повышение активности ЦА в сообществах 

• Настройка сообществ на продажи 

Имею сертификат Администратора ВК 

https://new.vk.com/photo325250508_421518112 

Отзывы https://new.vk.com/photo325250508_421614152

А также я начинающий таргетолог, являюсь студентом курса "Специалист по таргетированной рекламе". Профессиональных знаний в этой области пока не имею, поэтому предлагаю свои услуги по минимальной цене.

• Подготовка сообщества (при необходимости) 

• Настройка объявлений (соц. сети ВК, ФБ, ОК)

• Тестовая открутка 

• Выявление ЦА и тизеров, которые работают с наилучшими показателями. 

• Анализ результатов, рекомендации по улучшению.

Стоимость услуг - по запросу.

Если у Вас есть вопросы, нужен прайс-лист или необходима консультация - пожалуйста, обращайтесь в личные сообщения!