elena13smirnova

Администрирование групп ВК. Таргетированная реклама.

• Администрирование сообществ ВК

• Проработка целей, описание Целевой аудитории

• Разработка контент-плана

• Модерация, чистка спама

• Коммуникация с участниками/повышение активности ЦА в сообществах

• Настройка сообществ на продажи

Имею сертификат Администратора ВК

https://new.vk.com/photo325250508_421518112

Отзывы https://new.vk.com/photo325250508_421614152

А также я начинающий таргетолог, являюсь студентом курса "Специалист по таргетированной рекламе". Профессиональных знаний в этой области пока не имею, поэтому предлагаю свои услуги по минимальной цене.

• Подготовка сообщества (при необходимости)

• Настройка объявлений (соц. сети ВК, ФБ, ОК)

• Тестовая открутка

• Выявление ЦА и тизеров, которые работают с наилучшими показателями.

• Анализ результатов, рекомендации по улучшению.

Стоимость услуг - по запросу.

Если у Вас есть вопросы, нужен прайс-лист или необходима консультация - пожалуйста, обращайтесь в личные сообщения!