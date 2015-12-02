elena140376

Корпоративный юрист. Кадровое делопроизводство.
1.Корпоративный юрист, договорная и претензионная работа.
2.Опыт работы в недвижимости: руководитель отдела загородной и коммерческой недвижимости, продажи, проведение сделок, подбор и обучение персонала.
3. Кадровое делопроизводство.
4. Открытие кадрового "агентства "с нуля", работа по подбору и обучению персонала.
5. В свободное время изучаю программы для мебельного производства. Дизайн и раскрой, детализация.
6. Есть опыт по написанию статей юридической и строительной тематике, но нет желания заниматься только этим.
7. Ищу интересную разнообразную работу, на которой можно научиться чему-то новому. Рассмотрю все интересные предложения.
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