Создание аудио, видео роликов, статьи, тексты
Мое хобби-это создание красивых музыкальных видео роликов, слайд-шоу и фотошоп. Сама делаю свои стили и переходы для музыкальных роликов. Стильно и профессионально обрабатываю любые фотографии, владею многими программами для обработки и изготовления видео и слайд-шоу, 3D/
Занимаюсь видеосьемкой и фотографией. мой скайп elena211058 mail: [email protected]
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Аудиомонтаж
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Видеомонтаж
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от 1 дня
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Музыка и Звуки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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