Создание аудио, видео роликов, статьи, тексты

Мое хобби-это создание красивых музыкальных видео роликов, слайд-шоу и фотошоп. Сама делаю свои стили и переходы для музыкальных роликов. Стильно и профессионально обрабатываю любые фотографии, владею многими программами для обработки и изготовления видео и слайд-шоу, 3D/

Занимаюсь видеосьемкой и фотографией. мой скайп elena211058 mail: [email protected]