elena75nika

Пишу статьи на медтемы - только качественно и в срок!

Практикующий врач с 24 летним стажем работы в клинике широкой специализации. Создаю грамотные, познавательные и легкие тексты для хороших сайтов: инструкции, советы, обзоры, отзывы, посты для блогов, шпаргалки-подсказки, образовательные статьи. Больше предпочитаю работать с книжными ресурсами, но не отказываюсь от работы с интернет-ресурсами, понимая то, что наука и прогресс не стоят на месте.

ВСЕГДА РАДА ПОСТОЯННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ!

Тематика статей:

• медицина/здоровье;

• кулинария;

• питание/диеты;

• косметика/косметологические процедуры/ухаживающие средства.

По требованию заказчика могу использовать разные программы или онлайн-сервисы для проверки уникальности.