elena_3dvi

Елена elena_3dvi

 
46 летУкраина/Донецк
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
3д визуализатор интерьеров

﻿Создам для Вас качественную визуализацию интерьера в максимально короткие сроки. 

Умею создавать и работать с текстурами. 

Приложу все усилия, чтобы выполнить работу максимально качественно и в срок.

Работаю в Autodesk 3ds Max, Corona Render, V-ray Render, постобработка в Adobe Fotoshop. ﻿

Стоимость работы зависит от сложности выполняемой работы и согласовывается после обсуждения всех деталей.

Телефон     Telegram +380714348797

                   Whats App +380714348797

                   Viber +30714348797

E-mail [email protected]

Надеюсь на сотрудничество!

3ds MaxV-Ray
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