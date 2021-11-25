3д визуализатор интерьеров

﻿Создам для Вас качественную визуализацию интерьера в максимально короткие сроки.

Умею создавать и работать с текстурами.

Приложу все усилия, чтобы выполнить работу максимально качественно и в срок.

Работаю в Autodesk 3ds Max, Corona Render, V-ray Render, постобработка в Adobe Fotoshop. ﻿

Стоимость работы зависит от сложности выполняемой работы и согласовывается после обсуждения всех деталей.

Телефон Telegram +380714348797

Whats App +380714348797

Viber +30714348797

E-mail [email protected]

Надеюсь на сотрудничество!