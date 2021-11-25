3д визуализатор интерьеров
Создам для Вас качественную визуализацию интерьера в максимально короткие сроки.
Умею создавать и работать с текстурами.
Приложу все усилия, чтобы выполнить работу максимально качественно и в срок.
Работаю в Autodesk 3ds Max, Corona Render, V-ray Render, постобработка в Adobe Fotoshop.
Стоимость работы зависит от сложности выполняемой работы и согласовывается после обсуждения всех деталей.
Телефон Telegram +380714348797
Whats App +380714348797
Viber +30714348797
E-mail [email protected]
Надеюсь на сотрудничество!
Портфолио
- Кухня-гостиная в загородном доме20 просмотров
- Гостиная в темных тонах26 просмотров
- Кухня-гостиная25 просмотров
- Уютная спальня15 просмотров
- Санузел14 просмотров
- Страховая компания16 просмотров
- Кухня-гостиная13 просмотров
- Детский центр14 просмотров
- Детская комната18 просмотров