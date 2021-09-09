Веб-дизайнер (лендинги, баннеры, листовки и т.д)

Создаю красивые и удобные в использовании лендинги. Также делаю дизайн баннеров, листовок и т.п. Помогу оформить инстаграм (создам общий стиль профиля), оформлю круто сторис!

Cо мной можно связаться:

Telegram: @elenaartyukhova

WhatsApp/Viber: +375(29)381-77-08

Пишите, буду рада сотрудничеству:)