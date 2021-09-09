Елена Артюхова elena_artyukhovaelena_artyukhova
26 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер (лендинги, баннеры, листовки и т.д)
Создаю красивые и удобные в использовании лендинги. Также делаю дизайн баннеров, листовок и т.п. Помогу оформить инстаграм (создам общий стиль профиля), оформлю круто сторис!
Cо мной можно связаться:
Telegram: @elenaartyukhova
WhatsApp/Viber: +375(29)381-77-08
Пишите, буду рада сотрудничеству:)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Баннер школы английского для детей35 просмотров
- Баннер Жилого комплекса36 просмотров
- Лендинг для производителя красок14 просмотров
- Лендинг для онлайн-магазина тортов29 просмотров