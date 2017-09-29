elena_belik

Белик ЕленаАрхитектор, дизайнер интерьера23 годаОбразованиеИвано-Франковский национальный технический университет нефти и газаИнститут архитектуры, строительства и туризмаСпециальность архитектура и градостроительство(Диплом специалиста)Опыт работы:2016-2017рр. ЧП "Barezi" -дизайнер интерьераРазрабатываю дизайн интерьеров в полном объеме.Работаю с помощью программ:3dsMAX, Corona render, Archicad, Photoshop.Выполняю работу качественно и быстро.