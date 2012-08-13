Елена Боровская elena_borovskayaelena_borovskaya
Переводчик китайского и английского языков
Образование:
2011 - 2012 Шанхайский педагогический университет «Бизнес китайский продвинутый уровень», «Китайский продвинутый уровень»
2007 - 2013 БГПУ «китайский и английский языки»
2002 – 2007 Школа иностранных языков Эрудит (английский, китайский, французский)
Дипломы и сертификаты:
HSK 6 уровень (государственный экзамен КНР для сертификации уровня владения китайским языком, высший уровень)
2010 г. 3 место на Межрегиональном конкурсе по переводу среди студентов Дальнего Востока и Сибири в номинации «Общественно-политический перевод»
2009 г. 1 место в конкурсе статей проводимом журналом «Китай» издательства «Женьминь хуабао»
2008г. 1 место в конкурсе устных сообщений на китайском языке БГПУ
Опыт работы:
2008 - 2010 гид-переводчик, компания «Интурист»
2009 - наст вр. репетитор по китайскому и английскому языкам
2009 - наст. вр. переводчик фрилансер ( деловые переговоры, документация)
О себе: креативна, ответственна, коммуникабельна, открыта новому, хочу работать.
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