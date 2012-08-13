Переводчик китайского и английского языков

Переводчик китайского и английского языков

Образование:

2011 - 2012 Шанхайский педагогический университет «Бизнес китайский продвинутый уровень», «Китайский продвинутый уровень»

2007 - 2013 БГПУ «китайский и английский языки»

2002 – 2007 Школа иностранных языков Эрудит (английский, китайский, французский)

Дипломы и сертификаты:

HSK 6 уровень (государственный экзамен КНР для сертификации уровня владения китайским языком, высший уровень)

2010 г. 3 место на Межрегиональном конкурсе по переводу среди студентов Дальнего Востока и Сибири в номинации «Общественно-политический перевод»

2009 г. 1 место в конкурсе статей проводимом журналом «Китай» издательства «Женьминь хуабао»

2008г. 1 место в конкурсе устных сообщений на китайском языке БГПУ

Опыт работы:

2008 - 2010 гид-переводчик, компания «Интурист»

2009 - наст вр. репетитор по китайскому и английскому языкам

2009 - наст. вр. переводчик фрилансер ( деловые переговоры, документация)

О себе: креативна, ответственна, коммуникабельна, открыта новому, хочу работать.