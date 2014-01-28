elena_fedorova1

переводы художественных текстов/официальной корреспонденции

В совершенстве владею английским языком. В 2012 году окончила Горловский Государственный Педагогический Институт, в котором обучалась английскому по программе Кембриджа.

Дважды была в США, где усовершенствовала уровень своих знаний, включая правильное произношение, сленг, разговорную речь.

Осенью 2012 года работала переводчиком на парламентских выборах в Украине. В мою работу входило посещение избирательных центров с группой независимых наблюдателей из Канады с целью донести до них основные организационные моменты подготовки, чтобы проследить чистоту проведения выборов.

Имеется рекомендательное письмо и приглашение на работу переводчиком при президентских выборах в 2014.

Возьмусь за переводы от художественных текстов до официальной корреспонденции.