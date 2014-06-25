ОПЫТ РАБОТЫ

Период работы: с июня 2010г по настоящее время

Индивидуальный предприниматель.

Вид деятельности: оказание бухгалтерских услуг, налоговые консультации

Ведение всех участков бухгалтерского учета нескольких юридических лиц в полном объеме. Виды деятельности обслуживаемых компаний: оптовая и розничная торговля строительными материалами, продуктами питания и безалкогольными напитками подрядные организации, туристические агентства, транспортные компании, сдача в аренду нежилых помещений и проч.

Имеется опыт работы с компаниями на ВЭД.

---------------------------------------------------------------------------

Период работы: С июня 2006 года по июнь 2010г

Должность: Главный бухгалтер (Полная занятость)

Архитектурное бюро «НОА-проект»

----------------------------------------------------------------------------

Период работы: С ноября 2002 года по июнь 2006г.

Должность: Старший бухгалтер (Полная занятость)

В компании: ООО "Спейс Тревел", г. Москва

Туристическое агентство

Должностные обязанности: Ведение всех участков бухгалтерского учета, контроль денежных потоков; проверка взаиморасчетов с поставщиками и покупателями; прием проверка отчетов; взаиморасчеты с подотчетными лицами; операции по расчету з/пл, подготовка и сдача отчетности в соцстрах, налоговую и пенсионный фонд; работа с "Банк-Клиент".

--------------------------------------------------------------------------------

Период работы: С сентября 2001 по ноябрь 2002 года

Должность: Главный бухгалтер (Полная занятость)

В компании: ООО "Атлантида-Авиа", г. Москва

Туристическое агентство

Должностные обязанности: Ведение всех участков бухгалтерского учета, заключение договоров с партнерами. Расчет базы по НДС (ставка 18% и 0%), книга покупок, книга продаж.

Взаимодействие с ИФНС (сверки и т.д.).

--------------------------------------------------------------------------------

Период работы: С сентября 2000 по сентябрь 2001 года

Должность: Главный бухгалтер (Полная занятость)

В компании: ООО "Комета - Авиа Ком", г. Москва

Туристическое агентство

Должностные обязанности: Ведение всех участков бухгалтерского учета, заключение договоров с партнерами, подготовка и сдача налоговой отчетности

-------------------------------------------------------------------------------

Период работы: С декабря 1996 по сентябрь 1997 года

Должность: Бухгалтер (Полная занятость)

В компании: ООО "Спейс-Трэвел", г. Москва

Туристическое агентство

Должностные обязанности: Ведение кассы, оформление первичной документации, начисление зарплаты, подготовка и сдача отчетов в налоговую и фонды, оформление платежных поручений, работа с системой банк-клиент

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное заведение: Московский институт инженеров транспорта", г. Москва

Дата окончания: Июль 1992 года

Факультет: Эксплуатационный

Специальность: Инженер-эксплуатационник водного транспорта

Степень: Диплом

КУРСЫ И ТРЕНИНГИ

Название курса: Курсы профессиональный бухгалтеров

Учебное заведение: АНО "Центр образования "ЭЛКОД" (Москва)

Продолжительность: 240 часов

Дата окончания: Декабрь 2005 года

Степень: аттестат профессионального бухгалтера