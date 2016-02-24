elena_g1985

Необходимо сделать 6 баннеров (статика). Каждый из баннеров затем нужно будет переверстать под 5 размеров. Тексты есть. Примерное расположение элементов на баннере тоже есть. Нужно подобрать картинки, шрифты и согласовать все элементы дизайна между собой.
Елена Гусева elena_g1985elena_g1985
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