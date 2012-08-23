elena_heginar

translations

Я лингвист, перевожу различного рода материалы и техническую литературу с русского на армянский, английский, есть возможность переводов на шведский и венгерский и наоборот. Хотя, в случае с венгерским и шведским, знания базовые и пользуюсь помощью учителя по венгерскому (венгр по национальности) и шведа (швед по национальности).

Работаю в программах Word, Excel , Power point presentation , photoshop. Получила высшее образование в местном арцахском университете, по профессии -преподаватель русского языка. Опыт работы в переводах имеется, однако отзывы не сохранила, тексты переводов тоже. Начинаю с нуля. Со мной можно связаться по скайпу : elena_hegiar; по имейлу: [email protected], по телефону (097)22-72-53. Занимаюсь только переводами на расстоянии. Могу озвучивать тексты, корректировать субтитры. Также набираю различного рода тексты, черчу таблицы на заказ и принимаю заказы на работу в фотошопе. Своего сайта пока нет.