elena_kondratiuk

Работа на результат. Анализ Юзабилити сайта. Сайт понятный для ваших посетителей.

SEO-продвижение за два месяца.- Анализ юзабилити сайта.- Сравнительный анализ конкурентов топ 10 и проработкастратегий.- Составление семантического ядра.- Подбор запросов для продвижения.- Внутренняя оптимизация сайта.- Создание качественного контента (постановка техническогозадания для копирайтера по оптимизации контента)- Проверка уникальности контента на продвигаемых страцицах.- Внешняя оптимизация.- Подбор запросов и согласование с заказчиком.- Закупка ссылок.- Оценка сайта и проделанных работ