elena_nmsk74

Ищу работу по написанию текстов.

Елена, 40 лет. Незаконченное высшее педагогическое образование по специальности "Русский язык и литература".

Опыт работы педагогом, продавцом-кассиром в продовольственном магазине, офис-менеджером в компании по оказанию ремонтно-строительных услуг (натяжные потолки).

Интересы самые разносторонние. К своим увлечениям могу отнести чтение разных видов литературы, поэтическое творчество (публикуюсь на одном из сайтов поэзии), музыку, цветоводство, фелинологию.

Обладаю наблюдательностью, аналитическим складом ума, практически стопроцентной грамотностью. Имею опыт ведения аккаунтов в "Одноклассниках" численностью более 4-х тысяч друзей. Предлагаю написание статей на все вышеуказанные темы, а так же свои услуги в социальных сетях.