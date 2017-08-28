elena_olefir

Перевод текстов любой тематики русский/английский

Меня зовут Елена, мне 22 года. Закончила с отличием Самарский национальный исследовательский университет им.академика С.П. Королева по направлению "Зарубежная филология (английский язык и литература)" в 2017 г. С сентября по май 2016-2017 гг. работала преподавателем английского языка в лингвистическом клубе, занималась репетиторством. Имею также опыт письменных переводов на различные тематики - медицинская, техническая, психологическая. Занимаюсь волонтерством, была волонтером на Чемпионате мира по водным видам спорта Fina 2015 в г. Казань, с октябрь по май 2016-2017 гг. была рекрутером в волонтерском центре Чемпионата мира по футболу Fifa 2018 в г.о. Самара, поэтому имею богатый опыт общения с иностранцами, свободно говорю и пишу на английском языке.