elena_panina

Настройка тестовой РСЯ, ведение кампаний, ретаргетинг.

Меня зовут Елена Панина. Я специалист в интернет-рекламеРекламной Сети Яндекса. Делаю контекстную рекламу, нацеленную на вашу целевую

аудиторию. Владею широким диапазоном инструментов, повышающих Вашу конверсию (

анализ конкурентов, сайта,яндекс-метрика, оптимизация РК, ретаргетинг и др.)

Возможно, я отличаюсь от остальных рекламщиков, я незанимаюсь спамом и втюхиванием. Я также ценю ваше и свое время, стараюсь делать

все максимально быстро, четко, и на результат.