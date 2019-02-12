elena_panina

Елена Панина elena_paninaelena_panina
32 годаРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Настройка тестовой РСЯ, ведение кампаний, ретаргетинг.
Меня зовут Елена Панина. Я специалист в интернет-рекламеРекламной Сети Яндекса. Делаю контекстную рекламу, нацеленную на вашу целевую
аудиторию. Владею широким диапазоном инструментов, повышающих Вашу конверсию (
анализ конкурентов, сайта,яндекс-метрика, оптимизация РК, ретаргетинг и др.)
Возможно, я отличаюсь от остальных рекламщиков, я незанимаюсь спамом и втюхиванием. Я также ценю ваше и свое время, стараюсь делать
все максимально быстро, четко, и на результат.
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