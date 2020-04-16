elena_rya

Елена elena_rya

 
25 летРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
От старого текста ничего не останется... кроме смысла! Специалист с профильным образованием

Освобожу Вас от любой работы с текстом:

  • рерайт
  • копирайт
  • перевод (с русского на -> английский, на русский с
  • вычитка
  • распознание текстов с помощью платной программы
  • редактирование
При работе с текстом опираюсь на иноязычные материалы – уникальность гарантирована!
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
Показать все услуги