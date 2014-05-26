elena_tokareva

Елена Токарева elena_tokarevaelena_tokareva
Токарева Елена Анатольевна
Заместитель главного бухгалтера
Дата и место рождения: 05 ноября 1975 г., Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Большая Ижора.
Тел: 8-951-646-61-24
Цель
Получение работы бухгалтера удаленно, свое оборудование - ПК, 1С 77, принтер, сканер
Образование
2000 –2004 г
Институт Управления и Экономики, Факультет Экономики и Управления. Специальность «Бухгалтерский учет и аудит».
1992–1996
Санкт-Петербургский Индустриальный техникум строительных материалов. Специальность «Бухгалтерский учет»
Опыт работы
2002–2003
ДГУП №406 (г. Ломоносов), бухгалтер общепита.
Функции: обработка первичной документации - товарные, кассовые и авансовые отчеты. Сверки с поставщиками. Бухгалтерия 1С Предприятие 7.7. Проведение инвентаризаций и ревизий.
2003-2003
Юридическая компания «Альянс СПБ», бухгалтер.
Функции: бухгалтерское обслуживание ЮЛ, ведение учета по УСНО, касса, банк, сдача отчетов в ФСС, ПФР, ИМНС.
2003-2005
ООО «Торговый дом Южный» Универсам 24 часа, зам. Гл. бухгалтера.
2006-по настоящее время
ООО «АТП-142» Главный бухгалтер. Аренда помещений. Платная стоянка. Автосервис.
Функции
УСНО, ЕНВД, Баланс, сдача отчетности в ФСС, ПФР, ИМНС, расчет налогов, касса, банк-клиент, ОС, материалы, з/пл.
Профессиональные навыки
Опытный пользователь ПК (Word, Excel, П 1С 7.7, Торговля-склад 1С, Клиент-Банк, Аргос-электронная сдача отчетности, Перс-отчетность в ПФР).
Дополнительные сведения
Водительские права кат. В, опыт вождения 16 лет. Имеется личный автомобиль. Замужем, один ребенок. Занимаюсь спортом. Не курю.
Основные деловые качества
Ответственность, инициативность, обучаемость, коммуникабельность, высокая трудоспособность, честность.