elena_tokareva

Бухгалтер с опытом работы более 10лет, все виды налогообложения.

Токарева Елена Анатольевна

Заместитель главного бухгалтера

Дата и место рождения: 05 ноября 1975 г., Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Большая Ижора.

Тел: 8-951-646-61-24

Цель

Получение работы бухгалтера удаленно, свое оборудование - ПК, 1С 77, принтер, сканер

Образование

2000 –2004 г

Институт Управления и Экономики, Факультет Экономики и Управления. Специальность «Бухгалтерский учет и аудит».

1992–1996

Санкт-Петербургский Индустриальный техникум строительных материалов. Специальность «Бухгалтерский учет»

Опыт работы

2002–2003

ДГУП №406 (г. Ломоносов), бухгалтер общепита.

Функции: обработка первичной документации - товарные, кассовые и авансовые отчеты. Сверки с поставщиками. Бухгалтерия 1С Предприятие 7.7. Проведение инвентаризаций и ревизий.

2003-2003

Юридическая компания «Альянс СПБ», бухгалтер.

Функции: бухгалтерское обслуживание ЮЛ, ведение учета по УСНО, касса, банк, сдача отчетов в ФСС, ПФР, ИМНС.

2003-2005

ООО «Торговый дом Южный» Универсам 24 часа, зам. Гл. бухгалтера.

2006-по настоящее время

ООО «АТП-142» Главный бухгалтер. Аренда помещений. Платная стоянка. Автосервис.

Функции

УСНО, ЕНВД, Баланс, сдача отчетности в ФСС, ПФР, ИМНС, расчет налогов, касса, банк-клиент, ОС, материалы, з/пл.

Профессиональные навыки

Опытный пользователь ПК (Word, Excel, П 1С 7.7, Торговля-склад 1С, Клиент-Банк, Аргос-электронная сдача отчетности, Перс-отчетность в ПФР).

Дополнительные сведения

Водительские права кат. В, опыт вождения 16 лет. Имеется личный автомобиль. Замужем, один ребенок. Занимаюсь спортом. Не курю.

Основные деловые качества

Ответственность, инициативность, обучаемость, коммуникабельность, высокая трудоспособность, честность.