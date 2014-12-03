О себе: девушка 33 года, 10 лет административного опыта, делала различные задания для руководителей известных компаний (была ассистентом-переводчиком и менеджером по коммерческим вопросам).
Высшее образование
1998-2003 МПГУ (Московский Педагогический Гос. Ун-т). Специальность -учитель английского языка, психолог.
2007 Начальный курс бизнеса в университете СИТИ (г. Лондон).
2007 Международный экзамен по английскому языку в университете ВЕСТМИНСТЕР (г. Лондон).
Уровень владения английским языком -ADVANCED (Бизнес и свободное общение).
2008-2009 ГУ ВШЭ (Высшая школа экономики). Специальность -консультант по ценным бумагам и финансам.
2014 Международная высшая школа бренд-менеджмента и маркетинга. Специалист по интернет-маркетингу (SEO, SMM, email и мобильное продвижение сайтов и услуг/товаров, аналитика).
Отлично владею программами: MS Word, Outlook, Excel, Power Point, Adobe Photoshop.
________ОПЫТ РАБОТЫ_________
2003-2005 Языковые школы Биг Бэн и Себек
Учитель английского языка (дети, школьники и взрослые);
2005-2006 Меркури (индустрия моды, люксовая одежда и обувь)
Менеджер отдела рекламаций;
2006-2007 Представительство Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн (японский банк)
Офис-менеджер;
2007-2008 Альфа-Банк
Ассистент аналитического отдела, Подразделение ценных бумаг;
2008-2010 Представительство компании Ранбакси Лабораториз Лтд.
Помощник-переводчик Генерального Директора;
2010-2012 Ренессанс-Кредит (коммерческий банк)
Помощник-переводчик Старшего вице-Президента, Директора по развитию Банка;
2012-2013 Кимек СПА (ООО) Италия
Менеджер-переводчик по коммерческим вопросам;
2013-2014 Представительство Бюлер АГ (оборудование для легкой промышленности),
Помощник-переводчик Генерального Директора (экспата);