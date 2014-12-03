Переводчик, учитель английского, менеджер по интернет-маркетингу, бизнес и административный помощник

О себе: девушка 33 года, 10 лет административного опыта, делала различные задания для руководителей известных компаний (была ассистентом-переводчиком и менеджером по коммерческим вопросам).

Высшее образование

1998-2003 МПГУ (Московский Педагогический Гос. Ун-т). Специальность -учитель английского языка, психолог.

2007 Начальный курс бизнеса в университете СИТИ (г. Лондон).

2007 Международный экзамен по английскому языку в университете ВЕСТМИНСТЕР (г. Лондон).

Уровень владения английским языком -ADVANCED (Бизнес и свободное общение).

2008-2009 ГУ ВШЭ (Высшая школа экономики). Специальность -консультант по ценным бумагам и финансам.

2014 Международная высшая школа бренд-менеджмента и маркетинга. Специалист по интернет-маркетингу﻿ (SEO, SMM, email и мобильное продвижение сайтов и услуг/товаров, аналитика).

Отлично владею программами: MS Word, Outlook, Excel, Power Point, Adobe Photoshop.

________ОПЫТ РАБОТЫ_________

2003-2005 Языковые школы Биг Бэн и Себек

Учитель английского языка (дети, школьники и взрослые);

2005-2006 Меркури (индустрия моды, люксовая одежда и обувь)

Менеджер отдела рекламаций;

2006-2007 Представительство Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн (японский банк)

Офис-менеджер;

2007-2008 Альфа-Банк

Ассистент аналитического отдела, Подразделение ценных бумаг;

2008-2010 Представительство компании Ранбакси Лабораториз Лтд.

Помощник-переводчик Генерального Директора;

2010-2012 Ренессанс-Кредит (коммерческий банк)

Помощник-переводчик Старшего вице-Президента, Директора по развитию Банка;

2012-2013 Кимек СПА (ООО) Италия

Менеджер-переводчик по коммерческим вопросам;

2013-2014 Представительство Бюлер АГ (оборудование для легкой промышленности),

Помощник-переводчик Генерального Директора (экспата);